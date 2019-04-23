市長別落跑！劉亞平：韓國瑜不要當「港都薄情郎」

2019-04-23 00:01

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長韓國瑜是否參選總統，近日將發表「聲明」，前高雄市教育產業工會理事長劉亞平今晚在臉書發文強調，韓國瑜與高雄市民有約4年，千萬不要當「港都薄情郎」、「政治負心漢」？！

劉亞平表示，他言所當言，為所當為！落跑議員，罵！落跑市長，照罵！就算「寒流」來襲，也無所謂！

劉亞平說，韓國瑜落拓於政壇，是高雄人用89萬票，讓韓國瑜「重生」於政壇，一張票，一世情，韓國瑜可以背叛高雄人的感情嗎？

劉亞平說，誠信，做人之本，人無信不立，沒有誠信，做人都沒資格，何況是當總統？韓國瑜跟高雄市民有約，做滿4年是基本的誠信！何況是過半高雄市民反對你選總統！

劉亞平說，韓國瑜才剛當上市長，就「吃碗內、看碗外」，在參選總統搞「曖昧」，高雄市民剛選韓當市長「締結連理」，韓就想要「撕毀婚約」選總統？這對高雄市民「情何以堪」？！

劉亞平說，高雄人用選票託付韓國瑜，韓應該要做好做滿，韓答應高雄市民的政見，應該要負責任地兌現，韓才當選市長幾個月，如果就「出軌」選總統，這是對高雄市民最大的背叛！

劉亞平說，韓國瑜才剛當選高雄市長，高雄市政百廢待改，韓國瑜應該深耕高雄、拿出成績，做好進軍總統的準備，而不是靠「嘴砲」和「韓流」，就背棄高雄市民，覬覦總統大位！

劉亞平說，做官是一時的，做人是一世的，就算當上總統，背棄做人基本，這個總統也不踏實，高雄人，阿莎力，重感情，韓國瑜千萬不要當個「港都薄情郎」、「政治負心漢」！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/