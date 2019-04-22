「習5點」後 學者：台灣面臨挑戰只會更多

2019-04-22 13:40

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國國家主席習近平在今年初發表「習5點」重申對台政策，共軍近期軍事行動也對我防衛造成壓力。為此，中華戰略前瞻協會今日上午舉行「近期中共對台政策分析」座談會，淡江大學戰研所所長、副教授李大中指出，「習5點」提出後，反映習近平爭奪台灣政策主導權與話語權，亦隱含「台灣不該無限制拖延統一」的呼籲，未來台灣面臨的挑戰，只會更多不會更少。

李大中指出，「習5點」倡議背後動機，是為了繞過台灣政府、公權力機構，呼籲台灣各界和中國做平等協商、和平統一。相較於前中國領導人胡錦濤時期政策，習近平談兩岸議題，並未只側重「反獨重於促統」，或強調兩岸和平發展，而是更進一步呼籲台灣「不該無限制拖延統一」，這也反映習近平強勢作為，以爭奪台灣議題主導權和話語權。他說，總體而言，中國對台政策邁入新開始，台灣面臨挑戰只有更多沒有更少。

另外，中國近年來持續限縮我國際空間，並透過軍事手段向我國施壓，李大中指出，中國對台的政治、外交、軍事壓力為減緩，除外交方面，使中華民國邦交國數達到低點，另也使我國難以參加國際組織，未來恐怕也將是如此。而對中國當局而言，斷交是「手段」而非「目的」，是為向我領導者施壓，並使各界對執政績效反彈。

他也表示，去年八月至今，雖尚無我國邦交國和我方斷交情形，但總統大選將屆，未來狀況仍難做判斷，中國可能會持續保持張力，並考量出手時機、國家等。而軍事方面，中國2架殲11戰機在今年3月31日打破既有默契跨越中線，此舉措當然有針對台灣之處，例如北京擔心兩岸現狀被打破，同時也有「劍指美國」的味道。

中正大學戰研所助理教授林穎佑認為，美國現今透過軍艦通過台海、發布軍售等打「台灣牌」，中國也已注意到這一點，並認為兩岸關係「不要外部干涉」，因此會運用一些手段表達不滿。他研判，包括1999年就發生過的共機越過中線等手段，以後仍有將這些「遠例」重新操作的可能，

林穎佑也說，中國軍機「331」越過中線，是在高雄市長韓國瑜回台發生之事，這也是在兩岸看似有交流密切可能之下，再度軟硬兼施的表態，並透過解放軍扮演「黑臉」。另，中國解放軍在飛官出身的中央軍委會副主委許其亮上將上位後，更加重視空軍運用，加上共軍2016年實施軍改，包括戰區、演訓與指揮體系發生很多變化，除多機種混合編隊，空中與地面指管體系、指揮鏈是否已打破過去限制都值得觀察。

中原大學通適中心助理教授陳仲志認為，中國解放軍軍機行動雖不僅針對台灣，但在我方眼裡仍構成威脅，從軍事行動到「心戰」，已對我方人民造成相當壓力。而從日本自衛隊戰機因應中共軍機，起飛架次增加不少、疲於奔命，而我方軍機數量等無法和日本相比情況下，軍方有無辦法因應消耗戰，將是觀察重點。

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