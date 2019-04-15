中國軍機再擾台 國安官員：反而加速印太安全體系形成

2019-04-15 19:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於中國軍機今日再度擾台，國安官員認為，中國這樣的做法，不但無法阻擋台灣以及美日等主要國家在安全上的更近一步合作，反倒是加速了印太安全體系的形成，同時更讓深陷貿易戰泥淖的中國，在國際形象上更因此繼續滑落。

對於中國接連對台進行軍事施壓，總統府發言人黃重諺今日表示，維持兩岸與區域間的和平穩定，是區域各方共同的責任，中國近來一再以升高軍事壓力等方式，挑戰區域現狀，已造成周邊國家緊張不安，是不負責任的做法，國際社會更不樂見。

對於共軍動態，黃重諺說，國防部等單位均完整掌握，各項安全上應部署、整備等應處，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

熟悉安全人士也分析說，中國派遣軍機進行所謂「遠海長航」，除了再次穿越東海、宮古海峽及巴士海峽外，也航經台灣周邊空域。中國這動作不僅向美國以及區域各方極力維持的區域穩定架構作出直白的挑戰，也刻意選擇在台美慶祝台灣關係法40週年的時間點，時機經過周延的設計，挑釁區域現狀的意味濃厚。

國安官員認為，過去兩年多以來，中國這樣的做法，不但無法阻擋台灣以及美日等主要國家在安全上的更近一步合作，反倒是加速了印太安全體系的形成，同時更讓深陷貿易戰泥淖的中國，在國際形象上更因此繼續滑落。

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