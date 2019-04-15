中國軍機兩路繞飛台灣 統派媒體這樣發文被罵翻

2019-04-15 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍機今（15）日派出空警500預警機、轟6K轟炸機、運8軍機、蘇愷30及殲11戰機等各型軍機，現身台灣附近空域，台灣某統媒的臉書小編竟套用我國防部聲明部分內容，網友看了推文忍不住留言痛罵。

我國防部表明，中國各型軍機今日中午由中國南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋進行遠海長航訓練，除轟6K續向北經宮古水道飛返駐地外，其他共機循原航線飛返駐地，國防部聲明，「國軍均依規定運用聯合情監偵，並派遣機、艦嚴密監偵掌握與應處，確保我國空域與海疆安全，籲請國人安心」。

網友發現，這家統媒在臉書分享中國軍機演訓的報導，但小編的推文節錄我國防部聲明片段，去頭去尾，只寫出「確保我國空域與海疆安全，籲請國人安心」，搭配上中國軍機的照片，猛一看像是中國軍方在說話；不少網友都發現怪怪的，相繼留言痛罵「竟然在媒體說這是保護台灣安全請不要擔心的話語。真的是舔共舔到丟人現眼」、「有臉這樣講真的很屌，這裡根本平行時空」、「我覺得已經可以撤他們照了」、「到底還要忍受多久」、「這種廢報真的一直秀下限」。

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