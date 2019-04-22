黃國昌爆基隆市府亂花中央補助款 還淪為蚊子工程

2019-04-22 12:40

〔記者陳宜加／台北報導〕立委黃國昌緊咬慶富案後續，揭露基隆海科館在慶富案後成為爛帳。他今天在立法院質詢時更爆料，中央當初補助基隆市府興建海科館停車場，竟遭挪用，且至今尚未完工，現地雜草叢生，淪為蚊子工程。交通部政次王國材承諾徹查。

黃國昌表示，政府補助若淪為蚊子館，浪費納稅人的錢，人民深惡痛絕，基隆海科館停車場完工後預計交付慶陽公司，土地徵收1.2億元，已於2013年完成；工程總經費1.8億元，中央總共支出1.2億元，但目前只完成第一期水土保持與雜項工程，第二期為建築工程。

黃國昌說，追查整整2個月，現場全是雜草、沒有轉運站也沒有停車場，當初由公路總局補助基隆市府，中央補助5600萬元，但是針對第二期工程，卻在第一期工程預算中就出現中央補助款，基隆市府亂花中央補助經費，基隆市府甚至還發聲明，批評他胡說八道。

他出示審計部調查報告，認定公路總局違失情節嚴重，第一期工程應由地方負責，第二期才由中央分攤，要求交通部追究責任。他重申，比對所有公文，中央補助A卻被花在B，整體亂七八糟，更變成蚊子工程。

王國材坦言，不應該這麼做，補助款在公路總局，有需要應追回，交通部會處理。審計部也通知公路總局查明相關人員疏失，王國材承諾，1個月提出說明，交通部將釐清整體狀況，若有人為疏失該處理就處理。

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