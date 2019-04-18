黃國昌勘查聯新醫院4違建 籲桃市府「硬起來」

2019-04-18 17:00

［記者許倬勛／桃園報導］立法委員黃國昌日前踢爆聯新醫院有數項違建，但市府毫無作為，今偕同桃園市議員簡智翔到場會勘，發現現況與查報列管的資料有部分出入，黃國昌籲桃園市政府硬起來，堅守公平與正義的最後一道防線。

對此，市府建管處表示，對於違建處理有一定程序，目前桃園針對農地大型違建和有安全疑慮違建列為優先拆除對象，聯新醫院4處違建已列管，近期會要求院方提出申請補照，若無法補照，將依照「桃園市違章處理要點」，依序排程拆除。

黃國昌表示，日前接到投訴人指出，多次向市府檢舉壢新醫院有多處違建，但消息總是有去無回，彷彿沒人可以撼動涉嫌逃漏稅的桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎，強烈要求桃園市政府有所作為。

經黃國昌查證，聯新醫院共有4處違建，分別為入口處的100坪巨大雨遮，屬A0類、於2015年查報，應優先拆除；門診大樓12樓擴建15坪辦公室，屬B0類、於2017年查報；透析大樓入口處18坪雨遮，屬A0類、今年初查報；透析大樓8樓105坪廣告物框架，屬B1類、今年初查報。

黃國昌依序勘查違建，發現門診大樓12樓的擴建辦公室呈現荒廢，且是搭建於屋頂平台的鐵皮屋，目測坪數至少50坪，與查報資料紀載的12坪有不小差異；此外，透析大樓地下室有處「會議室」，依照建築物用途概要表，應作為防空避難空間使用，與現況明顯不符。

黃國昌氣憤表示，政府單位應替人民把關，而非為有權有勢者護航，聯新醫院許多違建存在已久，希望市府即刻依法執行拆除或裁罰。

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