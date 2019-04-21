郭台銘要拚經濟、幫助年輕人 黃國昌嗆問：拚誰的經濟

2019-04-21 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘日前宣布投入國民黨總統初選，並聲稱媽祖幾天前託夢，請他要替台灣人民做事、幫助年輕人，要他一定要出來參選。對此，時代力量立委黃國昌表示，請教推崇馬政府施政表現的郭台銘，未來「拚誰的經濟？實際效果如何？」

「請教郭台銘董事長：馬政府的經濟讓年輕人看到未來了嗎？」黃國昌在臉書表示，「拚經濟」幾乎已成為每任政府都會喊的口號，不過在此口號背後，值得思索的問題是「拚誰的經濟？實際效果如何？」宣布參與總統初選的郭台銘先生，一方面推崇馬政府的施政表現，另一方面又說他參選總統是要讓年輕人看得到未來，「我們就來看看馬政府的施政表現，是否讓年輕人看到未來？」

黃國昌指出，馬政府時期，我國的GDP的確從13.15兆，上升至17.18兆，幅度達30.6%。然而，國民的每月經常性薪資，從36383元上升至39213，上升幅度只有7.7%，遠遠低於GDP上升幅度。如果考慮物價上漲，則「實質經常性薪資」，根本幾乎停滯不前。相對地房價大漲了82.6%，超過經常性薪資上漲幅度10倍以上、GDP上漲幅度2倍以上。

黃國昌說，以上節錄的馬政府經濟表現，應該足以說明為何年輕人陷入了「低薪資、高房價」的困境。問題已經嚴重到讓許多年輕人即使相愛、也不敢成家。進一步引發「少子化」的國安危機，這樣的表現，能算是「讓年輕人看到未來嗎？」

他認為，房價上漲幅度遠大於GDP成長，無可諱言地，「土地囤積炒作是主因」。強迫全民付出更高的居住成本，將一般人的所得大規模地移轉給少數的地主資本家與投機開發商。「這種劫貧濟富，壓低了生活水準，並且導致財富集中在少數人手中。」

黃國昌憂心地說，如此嚴重的結構性問題，如果不解決，我們又如何侈言「讓年輕人看到未來」？也強調非常期待郭台銘董事長，能夠提出他的看法、以及他當選總統後的政策。

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