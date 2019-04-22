對「鳳山」業務報告只2個字 潘恒旭硬拗是身體力行

2019-04-22 09:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市觀光局在高市議會定期會的業務報告，對於鳳山只有「兩個字」？引發議員質疑，認為市長韓國瑜辦公室在鳳山、觀光局也在鳳山，感覺卻不太重視？觀光局長潘恒旭答詢妙回，我們其實是身體力行。

高市鳳山區議員劉德林今在業務部門質詢指出，觀光是高雄重點之一，近幾個月也不斷展現成果，但他注意到觀光局在這個會期的業務報告中，對於鳳山只提到兩個字、就是鳳山，完全沒內容，想了解觀光局對鳳山觀光的想法。

劉德林認為，韓國瑜市長辦公室已進駐鳳山，觀光局辦公室也在鳳山，理論上應該更重視鳳山，但從業務報告上似乎看不出來。

潘恒旭答詢時強調，我們其實是身體力行，以實際行動支持鳳山。

他舉例，韓國瑜市長在競選期間拍攝第一部宣傳片，就是選擇鳳山，而鳳山有許多宗教寶地，包括城隍廟、長老教會、雙慈亭、五甲龍成宮等，早已是觀光局推動在地觀光重地之一。

潘恒旭進一步透露，近期就會有針對鳳山設計的觀光地圖，希望更多遊客了解鳳山。

劉德林則提醒，鳳山還有打鐵街、陸軍官校、黃埔新村等地，都是很有觀光潛力的場域，希望觀光局能多投入，把鳳山觀光效益完全打開。

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