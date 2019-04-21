韓國瑜瞎稱「軍法廢了」 網友諷：廢的是你的腦袋？

2019-04-21 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜聲稱台灣軍隊沒軍法，國防預算再高也沒用，「就像太監穿西裝」，被總統蔡英文要求把話收回去，未料韓竟反酸「蔡總統還沒當過兵」，言論引發爭議。臉書粉專「犀利檢座」則發文嘲諷韓國瑜，「軍法什麼時候廢過了，莫非您廢的是腦袋？」

韓國瑜日前受訪時提到，台灣沒有軍法，導致軍隊戰鬥力低落，即使國防預算增加再多、買再多武器都沒用，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani還是太監」。蔡總統為此不滿，要韓把話收回去，韓卻反駁還嗆「自己當過兵，蔡總統還沒當過兵咧」。

對於韓國瑜的說法，行政院長蘇貞昌今日受訪時則表示，他當過兩年兵，在預官役時還是軍法官，認為以「太監」來比喻軍人、國軍是非常不對的，而且男生要當兵，女生不用服兵役是法律的規定，更酸國民黨很多高官自己的兒子都不當兵。

「犀利檢座」則貼圖嘲諷「軍法什麼時候廢過了，莫非您廢的是腦袋」，並指出別忘了「洪仲丘案」，有他才有契機讓軍事審判不公正、限制人權、官官相護、冤判殺人的事情，透過修法才由程序更嚴謹而獨立的普通法院審理。然而至今服役多年上尉退伍的直轄市長（韓國瑜）卻仍分不清楚實體法（陸海空軍刑法）與訴訟法（軍事審判法）的差別，軍隊領導人沒有腦袋，怎麼會有戰力？

「犀利檢座」強調，國家若遭遇危難，沒有人不是兵，女性無服兵役義務，是現行法令，韓國瑜認為不妥，可以考慮修正，從事適當的軍事訓練。「且她（蔡英文）當過三軍統帥，您有嗎？」

該粉專直言，韓國瑜用「沒當過兵」來貶低他人的言論，顯然是不知從何而來的傲慢及對女性偏見所致。

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