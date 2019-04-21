回應郭董 蔡總統：鑰匙有2種功能 決定權在我們自己手上

2019-04-21 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今早嚴厲抨擊郭台銘不懂民主價值後，郭董也立刻發長文回應，指稱民進黨的民主是「一路衝向戰爭與貧窮的假民主」。對此，蔡總統今天下午也PO文反擊，除了正面回應郭董的問題，也質疑他引用的數據是移花接木。

蔡英文今天下午在個人Facebook粉絲專頁發文，首先針對郭台銘日前怒嗆蕭美琴的「台灣參加區域經濟合作的鑰匙，究竟是在華盛頓還是北京？」問題回應。蔡總統表示，郭董認為台灣參加區域經濟合作的鑰匙在北京，但她認為這把鑰匙不在北京，而應該在我們自己手上。

蔡英文指出，鑰匙有2種功能，把門打開或者把門鎖上。過去國民黨執政，將這把鑰匙交給了北京，最終的結果就是把自己鎖在1個市場裡，造成低薪、低競爭力。蔡總統說，「中國的壓力一直都在」，但這幾年台灣努力與歐盟、印尼等國家完成雙邊協定，也持續爭取加入CPTPP等多邊協定，台商更因而大幅回流。蔡英文強調，這樣的分散風險是經濟學的重要原則，呼籲郭董不要把眼光放在北京，應該「佈局全球、投資台灣」。

蔡總統更以郭董文中的「民粹」2字回敬郭台銘，她說，民粹就是「扭曲發言者原意去做政治操作」。而郭台銘將農委會主委陳吉仲的發言移花接木，將原本用以指稱「糧食分配不均」的數據拿來指控「政府的經濟表現不如過去」，這讓蔡總統嚴正抗議，「政治沒有那麼low」。

最後，蔡總統再次提出郭董至今還沒有回答的問題，她請問郭台銘，「中國式的民主，讓新疆再教育營裡的民眾有飯吃，長期被監禁的劉曉波也有飯吃，中國無數被監控、隨時被失蹤的異議人士也有飯吃，但是你真的認為，這是台灣人民吃得下去的飯嗎？」

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