直播批中共的中生離台倒數 發文「在我被消失之前」吐心聲

2019-04-20 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東現代學院學生李家寶兩次來台讀書，前陣子在清大新竹校區開推特直播批評中共獨裁，「比辛亥革命前更黑暗」後，不僅收到死亡威脅，此後更與家人斷開聯繫，也讓他擔心家人可能已被政府控制。日前李家寶在網路上發文吐露心聲，語重心長的表示希望自己再回中國「被消失」前，可以完成自己想做的事，更想跟父母道歉。文章被網友轉分享到Dcard後，更是讓不少網友心疼。

目前就讀嘉南藥理大學短期進修班的中國交換生李家寶，前陣子開直播痛批中國政府黑暗，開完直播當晚，他的父親便傳訊問他是否遭人利用，更要求他將「亂七八糟的東西」都刪掉，李家寶追問家人是否遭受到威脅，但隨即他的帳號就被註銷，家人的電話也都打不通，讓他開始懷疑家人已經被政府控制住。

日前李家寶投書《鏡週刊》 吐露心聲，李家寶表示，自那次事件之後，自己收過不下數次死亡威脅，所有他在中國註冊的社群帳號通通被註銷，「我等於在中國網路上不存在。」

李家寶在文中回憶起兒時，表示自己是家中的獨生子，自小便是好學生，好小孩，「聽爸媽話、聽老師話、聽共產黨話」但自從12、3歲學會使用翻牆軟體，得知了八九民運（六四學運）的始末，才知道共產黨滿嘴謊言！

李家寶表示，之後來台灣讀書，「出機場後覺得空氣很清新，我想，那就是自由的空氣吧」直言自己很喜歡這裡，但他的簽證在7月2日就到期，他也擔心自己回中國後逃不了「被消失」的命運，李家寶在文中語重心長的表示：「我不後悔，也要勸台灣人對共產黨不要心存幻想。在我消失之前，我希望我可以去看電影《復仇者聯盟4》、跟喜歡的人表白，我也很懷念媽媽包的水餃，也很想親口對爸媽說：『爸媽對不起，讓你們擔心害怕，但人活著要有意義，我不想在中國像個行屍走肉了。』」

網友看了心疼表示，「看完我真的不知道自己該相信什麼...」、「或許你回中國後，會被關會消失，但這篇文章會是你存在的證明」對此，海基會也表示，會持續與校方保持聯繫，瞭解李生狀況，適時提供必要的服務。

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