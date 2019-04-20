遭禁探監4個月 李凈瑜獲准下周一赴中探視李明哲

2019-04-20 18:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕知情人士透露，中國透過既有管道通知我國陸委會，我國人權工作者李明哲妻子李凈瑜已獲准下周一前往中國湖南，探望遭中國監禁將近2年的李明哲，陸委會並已證實此事。這是李凈瑜自去年12月無故遭中國禁止探監後，時隔4個月，才獲准赴中探視。

據了解，李凈瑜將於周一啟程前往中國，海基會與當地台商將陪同前往探視，適時提供相關協助，李凈瑜並準備多本歷史書籍要交給李明哲。

長期關注中國人權與民主的李明哲2017年3月在中國被捕，隨後遭中國指控李明哲顛覆國家政權，同年11月被判處5年有期徒刑，目前在湖南赤山監獄服刑。李凈瑜去年12月在台召開記者會，替李明哲爭取獄中權益，獄方今年1月卻以言論不符事實為由，通知李凈瑜3個月內不得探監。

中國無故羈押李明哲一事引發國際社會高度關注，李凈瑜曾在今年農曆年間二度赴美請求國際聲援，同時獲邀出席旁聽美國總統川普的國情咨文演說，為首位獲邀出席該活動的台灣人。美國無任所大使布朗貝克今年三月訪台時也特地公開與李凈瑜會面，當時布朗貝克並表示，美國政府高度關注此事，「如果中國沒有任何動作，將會考慮採取進一步動作」。

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