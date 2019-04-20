遭禁探監4個月 李凈瑜獲准下周一赴中探視李明哲
列印

2019-04-20 18:29

〔記者彭琬馨／台北報導〕知情人士透露，中國透過既有管道通知我國陸委會，我國人權工作者李明哲妻子李凈瑜已獲准下周一前往中國湖南，探望遭中國監禁將近2年的李明哲，陸委會並已證實此事。這是李凈瑜自去年12月無故遭中國禁止探監後，時隔4個月，才獲准赴中探視。

據了解，李凈瑜將於周一啟程前往中國，海基會與當地台商將陪同前往探視，適時提供相關協助，李凈瑜並準備多本歷史書籍要交給李明哲。

長期關注中國人權與民主的李明哲2017年3月在中國被捕，隨後遭中國指控李明哲顛覆國家政權，同年11月被判處5年有期徒刑，目前在湖南赤山監獄服刑。李凈瑜去年12月在台召開記者會，替李明哲爭取獄中權益，獄方今年1月卻以言論不符事實為由，通知李凈瑜3個月內不得探監。

中國無故羈押李明哲一事引發國際社會高度關注，李凈瑜曾在今年農曆年間二度赴美請求國際聲援，同時獲邀出席旁聽美國總統川普的國情咨文演說，為首位獲邀出席該活動的台灣人。美國無任所大使布朗貝克今年三月訪台時也特地公開與李凈瑜會面，當時布朗貝克並表示，美國政府高度關注此事，「如果中國沒有任何動作，將會考慮採取進一步動作」。

  • 我國人權工作者李明哲妻子李凈瑜已獲准下周一前往中國探望遭中國監禁將近2年的李明哲。（資料照，記者張嘉明攝）

    我國人權工作者李明哲妻子李凈瑜已獲准下周一前往中國探望遭中國監禁將近2年的李明哲。（資料照，記者張嘉明攝）

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