總統要求收回「太監說」 韓國瑜：再收我都收回娘胎裡了

2019-04-20 16:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對蔡英文總統今天要韓國瑜收回「三軍連軍法都沒有，這個部隊沒戰鬥力，就像太監穿西裝」這句話，韓國瑜下午接受媒體聯訪時，反批蔡總統「急著修理我韓國瑜，腦袋是壞掉了」、「妳為什麼要變政治鬥爭？」

韓國瑜強調，蔡英文總統誇大其詞，他當然知道國家安全是國家第一要務，不需要蔡總統提醒，他當過兵，怎會不知道軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要？他還說：「蔡總統還沒當過兵咧！」

韓國瑜愈講愈氣說，蔡總統不思考如何提升軍隊的戰鬥力，「卻急著修理我韓國瑜，腦袋是壞掉了嗎？」好像批判他這件事比國家安全還重要，讓人不解。

韓國瑜批蔡英文說：「妳是三軍統帥有這個責任，怎麼可以這樣模糊焦點？然後把它變成男女之間、有當兵跟沒當兵，完全搞混焦點」，他也強調，這打政治口水，一點意思都沒有。

針對蔡總統要他收回這句話，韓國瑜不認為有收回的必要，他說「蔡總統要我收回很多話，再收回我都收回到娘胎裡了」。

韓國瑜強調，蔡英文身為三軍統帥，妳一天到晚認為國軍很重要，去買很多武器，但是你忘了最重要的一件事情，就是軍法，「我講的重點在這裡，妳為什麼要變政治鬥爭？」

韓國瑜又說，軍隊沒有軍法，只要當過兵都知道，絕對沒有戰鬥力，妳買再多武器、裝備，但軍隊已經沒有靈魂、紀律了，所以軍法對一個軍隊是多麼地重要。

韓國瑜是日前於美國受訪時表示，國防預算加再多，但陸海空三軍連軍法都沒有，這個部隊沒戰鬥力；「就像太監穿西裝」，西裝穿得再漂亮還是太監，意指沒有軍法，一旦發生戰爭，軍人不會為國家賣命。

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