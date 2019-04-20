拒收回台灣沒軍法說 韓國瑜竟嗆蔡英文：總統還沒當過兵咧

2019-04-20 14:00

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜台灣沒軍法說，引爆政壇口水戰，前立委林濁水狠批身為一個退伍的職業軍官，講起軍事居然仍是超級草包，總統蔡英文今（20日）也嚴正要求韓「把話收回去」，對此韓國瑜回嗆蔡總統稱她「還沒當過兵咧！」

綜合媒體報導，高雄市長韓國瑜日前稱，台灣沒有軍法，就算國防預算再多，「就像太監穿西裝，即使穿上Armani西裝，他還是太監」，引發爭議，總統蔡英文今嚴正指出，過去軍法執行面確有爭議，但問題已解決，台灣還是有軍法官，平時有司法制度處理司法事情，戰時回歸軍法。

本報報導，蔡英文今天強調，身為三軍統帥，她要嚴正告訴「曾經是職業軍人的韓市長」，要他必須把這句話收回去。

韓國瑜也不甘示弱回應，他只是用比喻來陳述軍法對國家的重要性，沒有把話收回的必要，韓稱自己當過兵，不需要總統提醒軍隊軍法、軍隊戰鬥力的重要，甚至直嗆「蔡總統還沒當過兵咧！」

韓國瑜稱，蔡總統不思考如何提升軍隊的戰鬥力，卻急著「黑」他，好像批判他這件事比國家安全還重要，令他不解。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/