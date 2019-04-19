李鴻源批防災都更原地踏步 柯文哲嘆：罵人沒用

2019-04-19 12:07

〔記者蔡亞樺／台北報導〕昨日花蓮發生芮氏規模6.1強震，全台有感，引發社會開始關注防災與老舊房子的都市更新，早在2014年主張防災型都更的前內政部長李鴻源，不滿中央地方對防災型都更沒政策、沒意願。台北市長柯文哲今早受訪時感嘆，他的態度是罵人沒用，能做盡量做，做多少算多少。

柯文哲今早在市府大樓接受媒體聯訪，媒體詢問有關李鴻源所提的防災型都更，北市這幾年是否有推動？對此柯文哲說，有啦！其實都更該做的都做了，但作為民主國家有時候還會遇到阻礙，他曾看過一部電影「大同」，劇情提到5年拆了50萬戶，「這實在太厲害了，但我們不能這樣幹。」

柯文哲認為，法規愈來愈完備，都更有強制協調、有錄音錄影，還會做仲裁，因此基本上北市現在沒什麼釘子戶，剩下就是需要市府幫忙的，他也跟建商與不動產公會反映有什麼需要市府改進都可以講。

媒體詢問李鴻源指曾找過前台北市長郝龍斌談過防災型都更，郝卻不理會，市府未來在防災型都更有無規劃？對此柯文哲說，每隔一段時間就會請教李鴻源，市府有無哪些事情要做的，李都會給很多建議，前陣子李鴻源還來市府的市政會議進行演講。

柯文哲說，當時李鴻源演講的，他也有交代下去例如都市設計法規等，目前市府正在修正都市設計規則，舊房子一時間也沒辦法全部處理，所以新蓋房子要符合防災、韌性城市等標準，一併寫進都市設計的審議規定裡面。

媒體問防災型都更需要中央配合，如中央不配合地方也沒辦做，對此柯文哲表示，他的態度是罵人沒用，「唉唷！我們能做盡量做，做多少算多少，我們能做的都做不完了，所以能做的先解決。」

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