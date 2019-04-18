向獨派喊話 小英：大家要互相、家和才會萬事興

總統蔡英文（左五）18日出席「台灣國家聯盟募款餐會 」，會中與前民進黨主席姚嘉文（右四）、台灣國家聯盟總召吳樹民（左四）等人向在場與會者舉杯致意。（記者羅沛德攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2019-04-18 20:26

〔記者揚淳卉／台北報導〕總統蔡英文今晚出席「台灣國家聯盟」募款餐會，向獨派溫情喊話，「顧一個家沒那麼簡單」，「一家人意見不同，難免吵架，大家要互相，要給別人留個餘地，家和才會萬事興；怎麼都是一家人打拚，「絕對沒有過去的恩怨」，前面的路，既然是較困難，但她有信心「把我們的厝顧好」。

蔡英文與總統府秘書長陳菊出席「台灣國家聯盟」。蔡英文致詞表示，團結一心、作夥打拚是她一貫的信念，國家聯盟過去也發表宣言，「確認維持現狀是台灣重要的意義」，她相信大家都瞭解她的堅持。這幾年，台灣的主權，她一步都沒有退讓。中國的「九二共識」、「一國兩制」，她也絕對不會接受。

蔡英文說，這段時間，中國三番兩次在外交場合打壓台灣，或軍艦在台灣周邊示威，「但是我們也是守住立場，不讓他們侵門踏戶」。她也要感謝國軍日以繼夜守護台灣。有這個好的國防、國軍守護，「我們的領土主權，我們是絕對一步都不會退讓」、台灣的民主、自由的生活，也是絕對不會退讓。

蔡英文提及，有人說「總統講話溫溫的」，尤其講台語，講話也沒有很大聲，但她要跟大家說，守護主權，不是講話大聲，是實實在在國際社會，讓人相信台灣是一個可以信任、有擔當的。所以台灣有困難、有需要時刻，國際朋友會站出來，這段時間台灣很多國際朋友維持很好的關係，對台灣堅定的立場尊重且支持。

蔡英文最後向這些獨派人士喊話，「咱們顧一個厝不簡單，一傢伙大大細細（大大小小），開門就是財米油鹽醬醋茶，意見不同款、冤家（吵架）難免，大家要互相，要給別人留個餘地，家和才會萬事興」。

她說，一家人，怎麼都是一家人打拚，絕對沒有過去的恩怨，前面的路，既然是較困難，但她也是有信心，大家繼續作夥，把我們的房子顧好。

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