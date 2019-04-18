等無國民黨基隆立委初選機制 宋瑋莉要黨中央派人代理主委

2019-04-18 20:39

〔記者俞肇福／基隆報導〕目前表態要參與國民黨基隆立委黨內初選者已有5人，但至今初選機制遲遲未定案對外公布，讓參選人相當心急。有意參與立委初選的國民黨基隆議員宋瑋莉說，選務作業相關細項至今尚未有明確答案，讓有意參選的黨內同志無所適從，嚴重影響選戰規畫與選民意向，建議國民黨中央應立刻派員代理主委，以利黨務正常運作與選戰規畫。

有意參與立委初選的國民黨基隆市黨部主委黃希賢對此表示，公職人員提名辦法規定清楚，至於初選機制與期程，市黨部與所有立委擬參選人都要靜待黨中央指示辦理。

宋瑋莉指出，吳敦義擔任主席犧牲奉獻為了國家，智慧令人折服，盼能盡速派員暫代基隆市黨主主委一職，順暢黨務運行，及早讓有志、有賢、有能的同志擬制選舉方針，也可讓身兼擬參選人的黃希賢免於蠟燭兩頭燒，專心投入初選。

宋瑋莉以曾任國民黨基隆市黨部主委的經驗說，黨部對立委初選作業辦法至今未公布，期程是何時？方式是什麼？沒有人知道，讓有意參選的黨內同志無所適從，只有一直在等待，耗損選將動能；歷史殷鑑，唯有提前規畫出選舉期程，才能有完整、綜觀、全盤的謀略，也是2020藍天再現的基本態度。

宋瑋莉呼籲黨中央全力辦好黨內初選，讓初選成為一場公平公正的君子之爭，這不但是對黨、黨工、黨員及參選同志的尊重，也才不負全民的期待；宋瑋莉說，她雖然擔任過市黨部主委及議長，在地方服務17餘年，都沒有十足把握勝選，顯見選情之艱困，期待中央早日協助地方黨部全心辦好初選的工作。

黃希賢對此回應指出， 「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」對於初選機制的規定十分清楚，完全遵照機制辦理，宋前議長既已對黨中央有所籲求，相信黨中央必會做出最明智決定，靜候中央指示辦理。

黃希賢說，有關立委提名初選時程的決定，其職責由中央黨部統籌、協調、規劃，並非地方黨部得以自行決定，在中央黨部尚未決定、公告基隆立委初選時程之前，基隆市黨部和所有擬參選人一樣都只能尊重、靜候中央決定。

黃希賢表示，黨中央截至目前為止，尚未公布基隆將在第幾梯次辦理初選，黨部至今為止也都未收到公文，目前黨部尚在等候中央最後確認，若接獲相關通知也將在第一時間公告並據以辦理，並希望在此之前外界勿多做揣測。

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