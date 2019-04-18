財團法人醫院社福金提撥不足 監院糾正衛福部

2019-04-18 14:56

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於醫療財團法人醫院屢傳治理弊端，監察委員田秋堇、趙永清調查發現，竟有高達41%的醫療財團法人沒有依法提撥足額的社福金，或把應使用於弱勢醫療公益的社福金，拿來支應醫院接駁車費用，甚至有延宕11年才處分未繳交財報的違法情況；監察院已通過調查報告，糾正衛生福利部管理失職。

監委表示，財團法人醫院雖僅占全國醫院不到15%，但全國26家醫學中心中，有14家是財團法人醫院，病床數占全國醫院總床數31.7%，獲取的健保費用更達總額的40.8%，對整體醫療生態與健保資源配置的影響力可謂舉足輕重。

然而，2017年中爆發長庚急診醫師離職風暴，後續又有馬偕醫院董座爭議及長庚子宮鏡案，新光、礦工、振興等醫院也傳出相關爭議案件。對於醫療公益事項執行不彰的問題，監院曾發現2007年時，有21%的醫療財團法人沒有依法提撥足額的社福金，但本次調查竟發現惡化至高達41%，因此提案糾正衛福部。

監委強調，政府為鼓勵醫療財團法人，除捐贈成立之初即可獲得免稅待遇，後續營運時也享有稅賦減免優惠，因此，財團法人醫院應依照醫療法規定，分別提撥醫療收入結餘的10%，做為社福金及教研金，承擔醫療公益責任，但衛福部卻疏於醫療財團法人管理的法定職責，實難辭執法不力之咎。

調查另發現，對於未繳交財報等違法情事，衛福部竟有延宕6到11年後才予以處分的數起案例。此外，衛福部僅要求醫院提供比上市櫃公司還過時簡陋的財報規定，在財報資訊查核困難下，致使屬於全民社會資產的社福金編列金額，極可能被低估，衛福部顯然失職。

此外，調查也發現，有部分財團法人醫院將應使用於弱勢醫療公益的社福金，支應醫院接駁車費用，且不分搭載對象是否為弱勢貧困或行動不便，也不管行駛路線是否為偏遠地區，甚至跨縣市載客前往醫院就醫，對於必須繳稅的小型私立醫院、診所形同不公平競爭，影響分級醫療推動。

監委強調，衛福部不應消極等待立法院通過醫療法修正案，更應積極本於職權透過醫院評鑑、修改財報編製準則等積極作為，有效督導醫療財團法人之治理，以維護國人就醫權益。

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