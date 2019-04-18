柯文哲選舉豬隊友？小野：他贏啦所以找對人、他很喜歡我

2019-04-18 15:26

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會教育委員會今上午進行文化局工作報告，文化基金會董事長、台北影視音學校校長小野去年選舉當柯文哲的競選總幹事，當時辭職，選後卻又回鍋，引起各界批評，台北市議員質疑柯文哲亂搞人事布局，小野愛來就來，想走就走；議員秦慧珠問小野，柯找他任總幹事，是否識人不明？未料，小野回應：「我覺得他完全找對人，因為他後來贏了阿！我犧牲太大了！」並且說柯很喜歡他，選後寫了很多信和他道歉。

國民黨台北市長候選人丁守中，去年選舉期間批小野和台灣知名導演吳念真是民進黨的文化門神，小野出面受訪時，三度淚灑，批丁守中不懂文化，事後卻對外說：「我那一哭網路聲量就竄到第一名，我不能出手，我出手很可怕，柯P都不知道我有這能力。」引起網友批評，認為他根本是柯文哲的豬隊友。

議員王鴻薇質疑，小野身為文化基金會董事長、台北影視學校校長，應去服務文化界，不是服務政治，但柯文哲招手，就去當柯的競選總幹事，還幫高雄市民進黨候選人陳其邁輔選，後來又回鍋，根本就是愛來就來，愛走就走，因在休會期間這樣搞，議會也沒辦法，非常離譜。

議員秦慧珠問小野，未來是否去當柯文哲選總統的競選總幹事？小野表示，柯文哲這次很後悔找他去，因為覺得他受了很多委屈，柯寫了很多信和他道歉，當時他不想回來再淌混水，「但他說很希望我回來，所以我就回來了，其實我蠻想遠離他」。

小野強調，他任基金會董事長，沒拿半毛錢，至於議員問是否認總統總幹事，「我不會再來了，我怎麼會願意再做呢？當初只是完成師生關係的情誼，最後他也選上了。」

秦慧珠反問，所以是柯文哲識人不明？小野說：「我覺得他完全找對人，因為他後來贏了阿，他找我真的找對了！」秦慧珠則說聽不懂這邏輯，既然找對就應該繼續當總幹事，「你不覺得是你講錯話？他對你很不滿意耶」

沒想到小野說：「他好喜歡我，他寫了好多信和我道歉，他覺得他害我讓大家羞辱。」小野也和柯撇清關係，直呼柯選總統不關他的事，他不曉得運作的核心為何，與柯很久沒見面。

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