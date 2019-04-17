名律師洪條根籲韓國瑜棄選 支持郭台銘選總統

2019-04-17 23:48

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄知名律師洪條根今天呼籲韓國瑜棄選，唯一支持郭台銘代表國民黨參選2020總統，他明天將召開記者會詳細說明。

洪條根於2014年曾任國民黨高雄市長候選人楊秋興競選總部律師團召集人，曾發表3千多字的公開信，列出總統馬英九「6大過」，勸馬英九辭去總統及國民黨主席。

洪條根指出，昨天他已發出給國民黨一封公開信，指出韓國瑜絕對不適合參選總統，並說明「又老又窮國民黨、理性饒了韓國瑜、三請五請郭台銘、安全經濟救台灣」，全文共1469字，並列舉韓國瑜不適合選總統的10大理由。

洪條根表示，其實韓國瑜深具智慧，自知目前不適合競逐總統大位。所謂「老鼠偷拖鞋，大的在後頭」，即在暗示無意大位，而大的即指郭台銘。

洪條根說，為讓情勢儘早明朗，免得黨內及選民焦慮不安，呼籲韓國瑜自美國歸來後，請吳敦義主席擇日邀集包括朱立倫、王金平及其他表態參加初選者，共聚一堂，共商推舉郭台銘競選總統，如此可避免國民黨初選撕裂。

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