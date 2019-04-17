都是台灣守護神！他提小英和媽祖有「5個共通點」

2019-04-17 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海董事長郭台銘今（17）日宣布將角逐2020總統大選。郭台銘指出，媽祖幾天前託夢，請他要替台灣人民做事並幫助年輕人。相關新聞傳出後，立刻引起熱議，也讓「媽祖託夢」成為網友KUSO的最夯素材；對此，有網友提出總統蔡英文和媽祖有「5點共通點」，讓其他網友看完大讚「分析得太好了」。

郭台銘今天上午到「發跡廟」新北市板橋區慈惠宮參拜，當眾說「2020的選舉很重要」，媽祖幾天前向他託夢，告訴他應該替老百姓多做好事，更特別要他幫助年輕人。郭台銘的這段發言，也讓「媽祖託夢」在網路上掀起熱議，有網友挖出佛光山星雲法師2015年曾稱讚蔡英文是「媽祖婆」的往事，笑稱「原來是蔡英文叫郭董選的」；也有網友列出5點媽祖與小英的共通點，博得大批網友讚賞。

該網友表示，蔡英文除了和媽祖一樣「都是女性」、「未婚」外，更重要的是「會保護家人」、「率領天兵天將（率領空軍）」、「保護台海安全」，而這段話也被其他網友與粉專轉發；網友紛紛留言表示「這不分享真的不行，太神準了」、「分析得太好了」、「被統一還有媽祖？」、「媽祖尋聲救苦，救護民眾百姓，其他人別想往自己臉上貼金」。

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