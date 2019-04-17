不甩派系 鄭文燦公布李憲明陞任副市長、黃治峯接秘書長

2019-04-17 13:06

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在市政會議宣布，副市長一職由秘書長李憲明陞任，至於秘書長職缺則由副秘書長黃治峯陞任，黃治峯同時兼代工務局長；黨內知情人士表示，之前就規劃李、黃兩人於去年12月25日就任新職，卻因為黨內派系問題而喊停，一度傳出前高雄市副市長史哲要來桃園接副市長，如今新人事案公布，也代表鄭文燦在新潮流派系份量更為提升。

據悉，鄭文燦去年12月25日就任前，原本就規劃李憲明、黃治峯兩人接任副市長、秘書長職務，但最後喊停，僅讓黃治峯陞任副秘書長；同時間也傳出史哲接副市長職務，鄭文燦在黨團會議時，也證實此事；如今鄭文燦宣布李憲明、黃治峯新職務，黨內知情人士分析，鄭文燦從去年12月25日就任後，政治行情水漲船高，除與青壯派共推黨主席外，也加入黨內總統初選五人協調小組，堪稱是新潮流派系核心人物，對於府內重要職務，不再考慮派系平衡，代表鄭文燦在派系份量提升。

鄭文燦表示，李憲明擔任秘書長時，勇於任事且認真負責的執事態度，備受各界肯定，未來將負責督導各項重大計畫，包括與國立海洋、交通、清華大學合作開發園區計畫，期望提升桃園在教育、研發及醫療品質，有效推動桃園航空城各項產業發展。

至於黃治峯是工程專家，資歷豐富，桃園正處於黃金建設期，許多工程緊鑼密鼓的推動中，希望借重他的工程專業，發揮介面整合及行政督導能力，確保桃園各項重大建設都能順利進行。

李憲明為國立成功大學建築學系碩士，具有建築師執照，歷經市府秘書長、都市發展局長，升格前曾擔任水務處長、城鄉發展局長等職務；至於黃治峯為國立中央大學土木工程學系碩士，長期在台北市政府工務局服務，歷任主任秘書、新建工程處處長、水利工程處處長、副局長，之後才被鄭文燦延攬到桃園市政府服務。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/