質疑柯P動用北市府資源選總統 藍議員提切身之痛

2019-04-16 17:04

〔記者林家宇／台北報導〕本報近日報導，台北市長柯文哲透過綠營學者林嘉誠籌組國政小組、撰寫國政白皮書。國民黨市議員羅智強在質詢時，質疑柯P動用市府資源選總統，還拿自己過去在總統府時，只因府內設置的議題小組遭疑替總統選舉，害他被告貪汙。要求研考會、人事處看緊市長柯文哲。

羅智強今質詢研考會主委余家哲與人事處長程本清，針對柯文哲是否動用市府資源選總統提出質疑。羅智強以自己為例，稱他在總統府任職時，總統府設有議題小組，用以研究總統相關行程，但因外界質疑議題小組幫總統規劃選舉行程，害他被告「貪污」。

羅智強表示，調查1年後不起訴處分，但原因並不是議題小組可以管選務，而是根本沒有介入與選舉有關的事情。羅智強說，柯要選總統是他的權力，沒人管得了，但不該用市府資源，兩者之間應該要分得清楚，並要求研考會、人事處替政府看守荷包、看緊市長。

人事處和研考會強調，市政府僅有市政顧問編制，目前和未來都不會有國政小組。

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