郭台銘2020選總統？ 她分析有這「跡象」不會選

2019-04-16 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘今天鬆口考慮參選2020年總統大選，並說將在這2天內做出決定。對此，資深財經媒體人胡采蘋認為，雖然郭看起來很想選總統，但她感覺郭沒有要選。

郭台銘今天被問及參選總統一事說，這兩天會決定。他強調2020年選舉決定台灣往後20年，他昨晚捫心自問一整晚沒睡，思考能為台灣年輕人做什麼事。郭台銘也說，如果要參加國民黨初選，絕對走正常程序，不接受徵召。

胡采蘋今天上午在臉書上表示，雖然有各種繪聲繪影的消息，說郭台銘連團隊都找好了，詢問過某些人選擔任副手的意願，甚至競選人馬已經進駐國民黨中常會之類，但她覺得一個人在自己公司股價低迷的時候，還一心想著買進股票，她不太相信這樣的人真的會放下公司出來選總統，郭台銘的心裡就是想要把股價做起來。

胡采蘋指出，當然有人會說郭台銘可能是想逢低買進，然後讓阿共或其他人高價買公司，但這個執行過程的風險太高了，不會有理性正常的執行長這麼做的，中間要是有個什麼意外整盤棋都崩了，這不可能，「我知道他看起來真的是很想要選總統，但我感覺他沒有要選耶。」

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