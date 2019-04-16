韓國瑜、郭台銘誰比較強？賴清德微笑後說...

2019-04-16 12:56

［記者許倬勛／桃園報導］高雄市長韓國瑜隔海開嗆三任台大法律系總統，搞殘台灣經濟與競爭力，引起各界議論；對此，前行政院長賴清德表示不以為然，這席話無法獲多數國人支持。

針對韓國瑜的「殘廢說」，賴清德說，台灣經濟現況確實仍有待加強，但不可忽視這些年的進展、抹煞每個人的努力，難苟同韓的言論。

至於韓國瑜、郭台銘哪位對手比較強？賴清德猶豫半晌，隨即微笑表示不評論國民黨的初選，但歡迎有能力、對國家有責任的人出來參選，台灣是民主社會，國人自有選擇。

賴清德今上午到桃園市新屋區長祥宮參香、簽書，所到之處受到信眾包圍歡迎，「總統好！」、「凍蒜」聲此起彼落，同黨民代、里長、廟方主委全程陪同。

賴清德先是以客語向鄉親問好，他說，新屋區號稱「魚米之鄉」其來有自，農業、漁業都發展得很有特色，「新香米」聞名遐邇，永安漁港漁產豐盛，都代表了踏實打拚的客家硬頸精神。

他說，如果有幸當選總統，會想辦法解決農村勞力外移的問題，打造長治久安的國家讓人民安居樂業。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/