韓國瑜「愛說大話」惹議 綠批自戀、藍喊給點時間

2019-04-16 11:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今以「市長說大話、市民心內話」為題，直言韓國瑜愛說大話卻少實踐，疑似有自戀型、反社會型兩種人格？國民黨團強調韓國瑜只是先說出想法，他才上任百餘天，請大家多給一點時間讓他有機會實踐。

民進黨團議員李柏毅、何權峰、簡煥宗、林智鴻，今針對高雄市政府委外民調裡，市民最不滿意韓國瑜愛說大話的項目提出質疑，強力質疑他愛說大話、吹牛，到頭來很多事情都跳票。

綠營列舉十大跳票政見印證韓國瑜愛說大話，包括愛情摩天輪、迪士尼、阿諾、賽馬等，還特別向心理師、精神科醫師諮詢，研判愛說大話者可能有自戀型、反社會型兩種人格，同時還質疑韓國瑜的喝酒習慣，呼籲他趕緊自我調整，專心市政。

國民黨團隨後由李雅靜、陳麗娜兩位議員上陣，針對綠營指控韓國瑜愛說大話，強調

韓國瑜只是先說出理想，但他才上任百餘天，請大家應該給他多點時間、有機會實踐。

藍營指出，市長施政百日民調相關數據並沒隱匿，全都公開透明，甚至連前兩任市長就職百日調查也有做比較，如果要嚴厲檢視韓國瑜市長，也該以同樣標準檢視前兩任市長許立明與陳菊。

藍營強調，因為韓國瑜來到高雄，讓高雄看到更多不可能、更多元的未來，所以也請大家給市府團隊加油，讓他們有更充足的時間去研究、探討，去執行看看，期待大家能採正面想法，鼓勵市府推動各項施政方。

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