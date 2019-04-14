親自回應賴清德 蔡英文︰國家領導人誠信是基本條件

2019-04-14 11:46

〔記者簡惠茹／台北報導〕參選民進黨總統初選的前行政院長賴清德日前受訪表示，盼望蔡英文總統呼籲支持網軍停止攻擊，蔡英文總統今天表示，「攻擊我的人多於批評賴清德的人，也希望賴清德呼籲他們有所節制」；蔡英文也提醒賴清德，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。

賴清德日前表示，希望蔡英文總統呼籲網軍停止攻擊，蔡英文今天到國家太空中心參加福衛七號啟航儀式後，接受媒體訪問時表示，賴院長如果上網看一下，「攻擊我的人多於批評他的人」，這些攻擊在我們登記後沒停止，甚至更多，「攻擊我的人，仔細看一下，賴院長對他們應該有一定程度熟悉度，或許賴院長可以呼籲一下他們有所節制，網路上有很多網友是支持者，不是拿錢辦事的網軍，不用給他們貼標籤。」

賴清德也多次喊話，無論是他或蔡英文贏得初選，希望最後都要全力支持贏得初選的人，蔡英文對此表示，她是民進黨黨員，知道黨員的責任和義務，她也是總統，總統有些事情必須做，有些事情不能做，如果賴前院長希望得到支持，必須先證明可以被支持而且可以被信賴，「在這裡我必須提醒他，作為政治人物，領導國家承擔責任，誠信是最基本的條件。」

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