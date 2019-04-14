拚經濟不是口號 蔡英文： 台商回台投資破1200億

2019-04-14 10:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今天透過臉書貼文，向民眾報告台商回流成績單。

她說，拚經濟從來不是喊口號，這一波台商回台投資，總金額已經破新台幣1200億元，將帶來超過1萬500個就業機會；還有50多家廠商，表達回台投資的意願。

蔡英文說，全球經濟形勢改變，台商對台灣的投資環境越來越有信心。從今年開始，政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有30家廠回台，總投資金額突破新台幣1200億元，將帶來超過1萬500個就業機會。現在，還有50多家廠商，表達回台投資的意願。

蔡英文表示，拚經濟從來不是喊口號，如果喊口號就可以賺大錢，大家都會喊。

蔡英文提到，拚經濟就要改善台灣的經濟體質，拚經濟要發展創新產業，拚經濟要廣結國際友人，吸引外資投資，「這些蔡英文都做到了」。連國際貨幣基金（IMF）都提高台灣今年經濟成長預測，投資台灣現在「正對時」。

蔡英文說，沒有因為拚經濟，就不顧主權；也沒有因為拚經濟，就忽略分配，「我們一樣調高基本工資，為年輕人爭取更好的薪資。」

蔡英文表示，護主權、挺改革、拚經濟，她從來沒有忘記，她會繼續拚，「請大家對台灣有信心、對蔡英文有信心」，歡迎更多台商回家，一起為台灣未來拚到底。

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