昔挺共狂批西方民主！「五毛網紅」丈夫被捕急找外媒哭訴

挺共立場鮮明，自稱「五毛黨主席」的網紅「染香」日前找來澳媒哭訴，表示自己入籍澳洲的中共前外交官丈夫楊恆均遭中國拘捕，至今下落不明，自己陪同返國也失去自由。（擷取自ABC News YouTube頻道）

2019-04-13 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕挺共立場鮮明，自稱「五毛黨主席」的網紅「染香」日前找來澳媒哭訴，表示自己入籍澳洲的中共前外交官丈夫楊恆均遭中國拘捕，至今下落不明，自己陪同返國也失去自由。對此，多數評論認為她的遭遇，就是給五毛黨群體一個非常寫實的警告，「中共隨時都可收割你」。

綜合媒體報導，中國網路名人「染香」本名袁小靚，因支持中共的政治立場十分強烈，且經常護航中共，攻擊批評中共的人，因此博取了「知名五毛」、「大五毛」等名號。

袁小靚丈夫楊恆均擁有澳洲與中國雙重國籍，近年來以作家身分在國外活動，經常發表同情民運者的文章，更自稱「民主小販」，今年1月他在返國入境廣州後，遭中國政府以「涉嫌從事危害國家安全犯罪活動」罪名逮捕，下落不明；而陪同丈夫返國的袁小靚也遭限制居住在上海不得離開。

日前袁小靚透過澳洲媒體，以錄製的影片向外界哭訴，表示自己「現在處於崩潰狀態」，希望澳洲政府關注澳洲公民在海外的人權，給予她的丈夫關懷，而這段畫面也透過社群媒體，在網路上迅速傳播。

據報導，袁小靚常在網路上吹捧中共政府，批評美國，更曾說過要用東京大屠殺報復南京大屠殺等偏激言論，事件發生後，不少網友對此諷刺表示「這就是五毛的下場」、「大五毛起義囉」、「嘴上反美，腳上愛美」。

根據《新唐人》報導，旅美作家張林就表示，袁小靚作為大五毛攻擊民主文明世界，結果成為中共受害者，反而求助西方文明社會，「所有的五毛都該意識到，他們不過是走狗、螞蟻和微不足道的韭菜，隨時可能被組織收割，隨時可能被共產黨踩在腳下。」；也有網友指出，她的遭遇給成千上萬的五毛一個警示，儘管一心「為政府說話」，但一味吹捧只會催生飛橫跋扈、草菅人命的官府，到頭來倒楣會降臨到自己頭上。

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