藍委臉書回應批評 內容太像假帳號網友罵翻

2019-04-12 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「肯腦濕的人生相談室」今天（12日）稍早發文，指出國民黨立委馬文君去年曾要求刪減潛艦造船廠預算，到了本月10日在立法院進行會議時，又檢討台灣為何要聽美國的話，「肯腦濕的人生相談室」忍不住抱怨：「到底領的是哪個國家的薪俸？效忠的又是哪一個元首。這麼一目瞭然的負忠誠度，卻還是這麼多人吹捧。」對此，馬文君直接在底下留言回應，卻因內容太像假帳號，而遭其他網友罵翻。

馬文君稍早在「肯腦濕的人生相談室」的貼文底下留言，同時附上無黨籍立委高金素梅先前在立法院質詢時，聲稱總統蔡英文「直接搬運國庫的錢撒給自己黨徒」的影片紀錄，由於內容備註的行文極似臉書假帳號，被網友質疑「就是一個喪屍帳號」、「身為立委這是妳該有的行為嗎」、「這兩件事根本沒關係」、「小編這回文水準完全反應老闆的程度」，該粉專管理人更痛斥：「中國黨明明很rich，到底為什麼都找不到腦袋靈光的人當小編啊？馬文君妳快點放火把這些沒用的傢伙燒掉好不好！（還是根本是本人回的？那只好自焚了）」。

10日在立法院的會議上，馬文君針對中共軍機穿越中線一事，最初稱讚國防部反應很快，後來卻開始不斷質疑「台灣為何要作為美國防堵中共的點火者及籌碼」，檢討台灣對美國「太聽話」。對此，也引起許多網友批評「請問現在威脅到台灣的是哪個國家啊」、「不要美國拿軍購當籌碼，然後砍潛艦國造預算，公鯊小」。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/