李翔宙曾創美軍這項記錄 40年來無人能破

2019-04-12 12:11

〔記者羅添斌／台北報導〕我駐丹麥大使李翔宙此次獲丹麥太空研究中心邀請，出席國際觀測黑洞國際記者會，為台灣發聲爭取更大的國際空間，熟悉李翔宙的政府官員今天指出，李翔宙在擔任基層軍官期間，曾創下一項美軍的記錄，而且至今40多年至今，都沒有人能夠打破他所創下的記錄。

官員說，李翔宙是陸軍官校63年班畢業，畢業後就直接分發到鷹式飛彈部隊服役，並且擔任發射排排長職務，鷹式飛彈為美國所製造生產，當年有數十個國家採購使用，美軍基於維護及關切各使用國的使用狀況，每年都會到各使用國進行飛彈測考。

官員說，李翔宙擔任鷹式飛彈發射排排長，是接受美軍測考的最重要單位，他除了熟讀鷹式飛彈操作技令，對鷹式飛彈的發射系統及所有零組件都瞭若指掌，當年在美軍測考代表已經到達飛彈部隊，準備進行測考之前，發射排發現要接受測考的鷹式飛彈發生故障，李翔宙當時不慌不忙，當著美軍測考人員的面前，直接說出只要把哪一項零件換了就馬上可用等語，看的測考人員目瞪口呆，不敢相信台灣的小小軍官竟然比他們還要熟悉鷹式飛彈。

官員說，美軍對鷹式飛彈使用國的測考方式，是採取各項扣分方方式進行，加總扣分達到多少就會不達標，但當年由李翔宙擔任鷹式飛彈發射排排長所接受的測考，最終是「零扣分」，並且由測考人員寫下極佳的評語。

官員指出，這項「零扣分」的測考記錄，在送回美國之後，獲得美軍及鷹式飛彈原廠的高度讚揚，並且將這項記錄展示在美軍飛彈部隊及原廠，這項記錄至今還無人能夠突破。

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