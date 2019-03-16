官兵嚇傻！中將司令站衛兵 李翔宙自曝：被虧「長得有點蒼老」

2019-03-16 11:05

〔記者羅添斌／台北報導〕本報昨天報導軍方曾有中將司令持槍站衛兵，嚇壞一堆官兵，引發網友熱議，當事人是目前擔任我國駐丹麥大使的李翔宙，今天由友人轉述站衛兵當天的過程，還自曝他站衛兵時，曾被前來查哨的士官說，「你的名字跟司令一樣耶，不過，你看起來有點蒼老...。」

李翔宙在2009到2011年期間，擔任過憲兵中將司令等職務，而後歷任陸軍司令及國防部副部長、國安局長、退輔會主委等職，今年初奉派出任我國駐丹麥大使。

2010年7月，媒體報導花蓮一位女性憲兵在大熱天時值勤，由於天氣太熱，崗哨內有一台電扇降溫，引起大眾討論憲兵值勤環境等議題。

李翔宙今天說，他得知這項報導之後，整個晚上都在辦公室來回踱步，思考如何扳正輿論對女性衛哨吹電風扇的草莓族謬誤，第二天早上在主持司令部士官長榮調特勤中心歡送會後，立馬趕往花蓮。

李翔宙說，他在自強號車上，把衛哨勤務守則、交接、清驗槍程序及衛哨簿冊等規範先溫故知新，到花蓮後，刻意從機場後門進營區，避免人多口雜，還在營長室著上全副武裝。

他表示，在審視營區各哨位置之後，決定站完全陽光直射的油庫旁衛哨勤務，一上哨就把下哨衛兵嚇呆了，在衛兵還沒回神前，逕要求清點簿冊及交代注意事項、完成交接簽名，隨即端槍立正不動姿勢兩小時。

李翔宙笑說，在他站哨期間，有位空軍士官長騎腳踏車經過，很好奇的用台語問：「啊是安怎啦，演習？」還很好心的補上一句「安餒欸中暑噢」。

李翔宙說，之後，查哨士官例行檢驗哨所並簽名，看到哨簿的簽名，不禁說「啥，你的名字跟司令名字一樣耶」，士官還補上一句「你看起來有點蒼老」。

李翔宙表示，站完哨之後，他跟全連官兵座談，聽完大家意見，簡單說「58歲的人能做得到，相信大家一定會做得更好」。

回程車途上，李翔宙說他就開始收到官兵的簡訊，到晚上11點多上床就寢前，共87通簡訊，李翔宙直稱：真的是終生難忘的經歷！

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