盧秀燕公開表態不參選總統 網酸：台中極品自己留著用

2019-04-11 20:57

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市長盧秀燕在市府公開行程表態不選總統，今（11）日引來PTT鄉民熱議，不少人酸「百日民調最後一名的人說不選總統，虧妳還敢講喔」、「笑死，論輩分、資歷、聲望哪輪的到她」，甚至虧她是「台中人的極品，台中自己留著用啦！」

台中市民政局自今年2月起，分別在全市各區舉辦里鄰長研習會，最終場10日在和平區公所舉辦，盧秀燕出席聆聽當地居民心聲，宣傳市府各項重大政策與建設時說，「我不選總統，媽媽市長一定會認真把台中市民的家建設好」，承諾會做好做滿。

根據媒體最新公布的六都首長就任百日施政滿意度調查顯示，盧秀燕不只滿意度敬陪末座，對於改善空污議題，也有超過半數的台中市民對盧秀燕沒信心。對於施政滿意度吊車尾，盧秀燕則期許自己未來能夠「開低走高」。

盧秀燕主動宣示不選總統，此話一出，網友分享至PTT，引來鄉民熱烈討論，不少人酸說，「本來就輪不到她吧，湊什麼熱鬧啊」、「拜託妳出來選，台灣空氣換新」、「台中人選出這咖也挺好笑的」、「台中人的極品，台中自己留著用啦！」、「妳下屆都有問題了，選總統？」也有人大酸依照這種邏輯「本人也宣布不參與美國總統及中國總書記選舉」。

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