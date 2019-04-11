移民署限今日離境 中國武統學者找到了

2019-04-11 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國和平統一促進會本月13日將於台中舉辦遊行，還邀請「旅美社會學家」李毅發表演說；李毅近年來積極鼓吹武力統一台灣。移民署認為他以觀光名義申請來台卻從事政治活動，今天中午正式廢止他的入境證；據了解，移民署已經掌握李毅的行蹤，將協助盡速離境。

桃園市議員王浩宇今（11）日下午4點45分在臉書上指出，「中共統戰人士『李毅』已經在剛剛於台中『被逮捕』，將於今天遣返中國，列為不歡迎人士，未來將永遠不能入境台灣」。消息一出，還有網友留言要求李毅將台中市長盧秀燕一起帶回中國，並永不得再入境我國。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪時表示，政院、陸委會與移民署都有接獲李毅來台的相關通報，對此事在第一時間已有掌握，蘇貞昌院長並請移民署與陸委會查明。

Kolas指出，李毅雖是中國人，卻拿美國綠卡以旅行名義申請來台，違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第1款，「有事實足認為有危害國家安全之虞」，其來台實際從事的行為與原始申請來台目的不符合。

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