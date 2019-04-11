神力女超人爆胎！粉絲車行討「拍」喊「補一洞送一洞」

2019-04-11 17:08

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投立委許淑華跑會勘行程時，座車不慎爆胎，補輪胎時正好遇上支持者開設的車行，老闆索性以合照代替收費，還幽默說「補一洞、送一洞」，讓許淑華相當窩心。

許淑華說，會勘產業道路時，車子突然爆胎，到車行修補，結帳時，老闆說是她的支持者，乾脆「合照付款」，她隨後與老闆等人合照，老闆還幽默地說，「補一洞、送一洞」，她也將這件事PO上臉書分享，推薦這家輪胎行。

許多網友看到紛紛喊，「人緣太好」，還有同業說，「以後找我，直接換新的給妳」，另有細心的網友說，「胎紋太淺」，差不多該換胎了，還有人一語道破「老闆太聰明」，稱補一個洞價格不貴，卻換到神力女超人的大力推薦，「真是太划算」。

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