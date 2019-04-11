統促黨兩岸和平統一論壇 作家：請鼓吹武統中國學者演說

2019-04-11 13:42

〔即時新聞／綜合報導〕統促黨週六（13日）將在台中市舉辦遊行，宣傳兩岸和平統一，除遊行外還請中國學者發表演說，作家顏擇雅發現，這個所謂的「旅美社會學家」李毅，竟是這幾年來極力鼓吹「武統」，強調「一個在中國極力鼓吹武統的人，可以來台灣宣傳理念，我們法律是不是哪裡有漏洞 ？」

作家顏擇雅在臉書表示，她發現促進黨將在台中舉辦的兩岸和平統一論壇，請來「旅美社會學家」李毅演講，顏擇雅認為這頭銜有問題，此人博士雖在美國取得，但卻未在美國學術界供職過，他登上媒體的職位都是人民大學研究員，更為令人訝異的是，其演說主題為「維護和平統一前景，探索一國兩制台灣方案」，不過本人卻是鼓吹武統份子。

顏擇雅表示，李毅曾於2016年來台後，稱和平統一已經無望，極力鼓吹武統，甚至提出武統後把2500萬新移民送來台灣，以解決台獨問題，和平統一論壇請這人來主講，

顏擇雅覺得很疑惑，「一個在中國極力鼓吹武統的人，可以來台灣宣傳理念，我們法律是不是哪裡有漏洞？」

對於此此統派大遊行，顏擇雅建議國安單位全程錄影，因為「這對北京來說應該是一次重要的島內動員，到底是什麼樣的人可以被動員，國安單位應該留下紀錄，以備不時之需。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/