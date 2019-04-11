宜蘭也要赴中國賣農產兼官方拜會？ 林姿妙：還在協調

2019-04-11 13:04

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙16日至20日，將率團前往中國上海與南京交流，並舉行「宜蘭旅遊推介會」，推銷宜蘭的觀光與農產品，今於縣府辦理行前記者會；被媒體問及，遠赴中國是否有官方拜會，林姿妙說，行程都還在協調、溝通，該走的程序也都會做，相信這次推介會，可以有好成績。

林姿妙將帶著宜蘭縣觀光協會、工業會、商業會、農漁會、旅館商業同業公會等14個民間團體與農漁會，共100多人共同組團，於16日至20日前往南京、常州、上海舉行「宜蘭旅遊推介會」，今召開行前記者會，縣府邀請觀光產業及農漁會共同拼出宜蘭版圖，並縣長林姿妙啟動起飛儀式，象徵林姿妙帶領宜蘭觀光及產業起飛，邁向國際。

縣府指出，推介會的重點將放在「小鎮漫遊」及「農漁特產行銷」 推廣，希望透過此次南京、常州、上海觀光農業推介會，帶動宜蘭觀光產業的經濟發展，此外，還會舉辦多場美食品嚐會，推廣宜蘭農漁特產，如宜蘭米、青蔥、茶、魚罐頭等，透過大陸產銷通路平台輸出，達到人進貨出的目標。

不過，根據縣府提供的行程，除了推介會與品嚐會，16日下午1點半、17日上午11點及18日下午4點半，林姿妙均有拜會行程；被媒體問題，這次遠赴上海，是否會有官方拜會，林姿妙說，拜會對象層級與地點都還在協調當中，已經有很多好朋友幫忙，不過還沒收到回覆。

由於地方政府與中國官方拜會事先需向陸委會報告，被問及是否已經報告？林姿妙強調，該走的程序都都會做，相信以這次縣府的誠意，可以得到好成績。

談到這次赴入要為宜蘭帶來多少商機，林姿妙說，目標是吸引萬人以上，來到宜蘭觀光，縣內旅館、民宿與飯店，都會協助推銷，農業方面，如宜蘭米及三星蔥等農產品，全都會推銷出去。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/