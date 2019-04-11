與大選脫鉤！公投修法公投連署須附身分證影本

2019-04-11 11:33

人權議題不得公投

〔記者李欣芳／台北報導〕為避免去年公投綁大選的亂象再度發生，行政院院會今天通過中選會提報「公民投票法修正草案」，增加公投準備期間由1個月拉長為3個月，將「應」改成「得」，讓公投可以與大選脫勾，並明定公投案的連署須附身分證正反影本，至於人權議題，則不得公投。

草案也明定要縮短公投主文並新增公投簡稱，另外，公投投票當天，不能進行相關宣傳。

為防止死亡連署等弊端，這次修法明定公投案的連署須檢附身分證正反影本，但也引發爭議，以核養綠公投團隊對此表達抗議，質疑只是一個公投連署，竟然要特別準備身分證正反面影本，曾發起以核養綠公投的核能減煤案領銜人之代理人黃士修今天下午將召開記者會表達抗議。

去年九合一選舉同時舉行公投，造成投票排隊時間過長，引發民怨，且公投題目也引發諸多討論，同婚支持者認為人權不能公投。

行政院長蘇貞昌今天上午主持院會時表示，公投法在眾多有志之士長年共同努力下，在去年1月修正通過，大幅下修了提案、連署及通過門檻，其本意是為了讓人民得以實踐「直接民主」。

蘇揆指出，2006年內政部為了便民，免去了連署時需檢具身分證影本的規定，當時主要的考量是因為公投門檻非常高。好不容易在打破「鳥籠公投」之後，去年首度辦理的公投過程中，卻有特定團體及有心人士，透過系統性的大量抄寫名冊，進行提案連署，甚至其中還有3案同時、恰好都有連署的造假情形發生，這讓政府便民的美意與人民直接作主的公投立法精神，遭到踐踏，實在很遺憾。政府絕不允許深化民主的公民投票制度，反而淪為傷害臺灣民主的工具。

蘇貞昌表示，政府極力推動直接民主，希望民主落實施行，若有人假借民主程序，破壞民主或者在施行作業過程中遭遇非常多情況，至公投無法順利進行，又或者因為公投的同時舉行，發生很多選民無法接受的選舉時間延宕等，他認為政府有責任通盤檢討。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/