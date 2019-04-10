除了健保 陸委會證實：邵子平連退休金都拿不到

2019-04-10 19:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕旅居中國的法學專家邵子平因取得中國身分證，遭廢止台灣戶籍，揚言回台打行政訴訟。行政院長蘇貞昌昨受訪痛批，既然要放棄台灣選擇當中華人民共和國的國民，還要來享受台灣的健保福利及台灣的退休金，「門都沒有！」有媒體今天報導稱，蘇揆發言搞錯，邵子平仍可領退休金。不過，陸委會表示，「兩岸人民關係條例」優於「國籍法」，邵子平若不放棄中國身分證，仍無法領到退休金。

媒體報導，「官員表示，蘇揆可能弄錯了，移民署裁罰與公務人員的退休金無關，依現行規定，若邵子平每年在中國居留未逾183天，仍可領取退休金。」

不過，陸委會解釋，上述是國籍法的相關規定，但台灣與中國大陸的關係，並不是國與國，而是「台灣地區」與「大陸地區」，邵子平違反「兩岸條例」第9之1條，「台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照」，因此將喪失戶籍所衍生相關權利，也包括請領退休金。

82歲的邵子平，是在1971年、約34歲時移居美國，2003年在美退休後則到中國定居，因此他所謂的退休金，可能是當年短暫擔任外交官所產生，據了解，政府目前也在調查他的退休金有多少。

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