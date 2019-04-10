大巨蛋傳護航 議員要求兩週內提調查報告

2019-04-10 19:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋停工逾3年，因容留人數、交通計畫等議題未釐清，至今仍卡在都審會討論，民進黨市議員今天在議場質詢時質疑，時任台北市長柯文哲辦公室主任李文宗三度在大巨蛋都審時盯場，「被請辭」的前都發局長林洲民更多次在臉書指控李文宗介大巨蛋審查案，要求政風處在兩週內提出調查報告。對此，台北市長柯文哲回說，「要調查就去調查啊，我也沒有說我要偏袒誰！」

柯文哲今赴市議會進行連任後首次施政報告，民進黨市議員簡舒培提問，目前大巨蛋案的核定人數，在環評中是59833，台建中心卻是13萬7千人，在去年9月20日舉行的506次都審會中決議，以環評核定引進人數59833人為基礎，加上園區可能停留人數，進行計算，即59833+X人。

然而去年11月1日舉行的510次都審會上，遠雄竟提出以70000+13733人作為都審防災避難電腦模擬人數，當時主持會議的林洲民堅持59833人要確切執行。

簡舒培指出，林洲民在去年12月24日「被請辭」後，今年1月3日大巨蛋再度送都審會闖關，新都發局黃景茂首次主持都審會，有都審委員認為七項公安標準過於嚴苛，時任都發局副局長張綱維重申市府過去立場，但巨蛋園區還推翻前次會議人數，加碼為「78805+13733」，已非常接近台建中心的13萬7千人。

不但如此，簡舒培點名時任台北市長柯文哲辦公室主任、現任北捷公司董事長李文宗，這三次會議都到場「關心」，而當初堅持59833的人包含林洲民、張綱維等，現在都已經離開北市府了。

簡舒培說，林洲民指控李文忠曾私下要求不要審得這麼嚴，相信柯也不希望對大巨蛋放水，既然公安就是最後一條線，如今前市長室主任李文宗被林洲民指控，「政風處不應該去調查嗎？」柯則回說，要調查就去調查，「我也沒有說我要偏袒誰！」

民進黨市議員梁文傑也說，李文宗在講這些話時是市府十二職等顧問，也是市長辦公室主任，他三次參加都審會議，對任何公務員或局長來講，市長辦公室主任坐在那邊，代表甚麼意義大家很清楚。

梁文傑表示，他不會說是市長授權或授意李文宗講這些話跟這些事，但從政風角度來看，李文宗在任職時，如果有跟林洲民說這些話，就構成政風調查要件。

梁文傑強調，要問林洲民、李文宗何時說過這些話，如果有講過這些話，就是很明確的圖利，因為容留人數牽涉到大巨蛋售價，5萬多、7萬多、12萬多，大巨蛋價值是完全不一樣的，「所以我希望政風處能夠調查，二週，希望政風處給我一個具體回答。」

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