美眾院外委會通過台灣保證法草案 並掛我國旗介紹

2019-04-10 11:01

美國眾議院外委會於美東時間9日通過「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法之承諾」決議案(Reaffirming the United States commitment to Taiwan and to the implementation of the Taiwan Relations Act,H.Res. 273)及眾院版「2019年台灣保證法案(Taiwan Assurance Act of 2019,H.R. 2002)」,並在官方臉書以「我國國旗」及「TRA@40主視覺」圖樣介紹法案進度。

美國眾院外交委員會於美東時間4月9日下午,以口頭表決方式一致通過「重新確認美國對台灣及對執行臺灣關係法之承諾」決議案(H.Res. 273)及眾院版「2019年台灣保證法案(H.R. 2002)」。

審議過程中,外委會主席安格爾(Eliot Engel)說,他很榮幸與首席議員麥考爾(Mike McCaul)共同提出H.Res.273決議案及H.R.2002法案等二項議案,增進美台夥伴關係。安格爾說,4月10日是「台灣關係法」立法40週年,這時國會再次確認對台灣及對執行具指標意義的「台灣關係法」承諾,至為重要。

麥考爾則說,台灣是強勁的民主盟友,受到來自共產中國的威脅日增,他與安格爾主席共同提出的「台灣保證法案」將重申美國對台灣國防戰力及國際參與的支持,在「台灣關係法(TRA)」立法40週年之際,讓台灣友人瞭解美台同盟「未來只會更加強化」,至為重要。

眾院外委會並在其官方社群媒體以GIF動畫方式說明當日所審議的各項議案,其中分別以「我國國旗」及「TRA@40主視覺」做為H.R.2002法案及H.Res.273決議案的示意圖,強力展現對我國的堅定支持。

駐美代表處對此表示,對於美國國會長久以來支持深化台美關係,力挺中華民國捍衛主權、民主自由及台海安全的具體行動,表達誠摯感謝。

兩項議案於眾院外委會審議通過後,下一步將送交眾院院會審議。外交部今天表示,兩案迅速在4月10日TRA立法生效40週年前夕在眾院外委會推動通過,殊具意義。外交部將密切關注各項友我議案未來可能發展,並持續以務實態度,與美方共同推動進一步深化台美各層面的合作夥伴關係。

