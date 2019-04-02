不只參議院！美眾議院也提出眾院版的「台灣保證法」

2019-04-02 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國多名參議員柯頓（Tom Cotton）、梅南德茲（Robert Menendez）、魯比歐（Marco Rubio）等人，日前共同提出「台灣保證法」草案，試圖更深化台美雙邊關係，支持台灣參與國際社會，除了參院外，眾議院跨黨派議員在當地時間1日也提出眾院版的「台灣保證法」草案。

美眾議員跨黨派議員提兩項友台法案

據《中央社》報導，當地時間1日，民主黨眾議員恩格爾（Eliot Engel）、席薛曼（Brad Sherman）、共和黨眾議員麥考爾（Michael McCaul）、約霍（Ted Yoho）等跨黨派眾議員，聯合提出兩項友台草案，包含「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案及眾院版2019年台灣保證法案（Taiwan Assurance Act of 2019）。

「重新確認美國對台灣及對執行台灣關係法承諾」決議案草案內容指出，台灣關係法及六項保證為目前及未來的美台關係基石；同時以去年生效的「台灣旅行法」為依據，鼓勵美台所有層級官員互訪並與其對口會晤，並重申美國總統應依據包括「亞洲再保證倡議法」在內的各項立法，根據台灣的國家安全所需，常態性移轉國防裝備給台灣。

眾院版「台灣保證法」草案出爐

而繼參議院後，眾議院跨黨派議員也提出眾院版的「台灣保證法」草案，草案指出，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分；對台軍售應常態化，加強協助台灣發展及整合不對稱戰力，其中包括水面下作戰及防空戰力；美國貿易代表署（USTR）應於2019年重啟台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，並以簽訂自由貿易協定（FTA）為目標。

另外眾議院表示，美國應支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織，同時針對非以國家為必要參與條件的國際組織，包含「聯合國糧農組織」（FAO）、「聯合國教科文組織」（UNESCO）等，也應支持台灣以會員身分進入。

草案也要求在法案生效後180天內，美國務卿應針對國務院指導對台關係包括「對台交往準則」等文件進行檢視，並應重新頒發供行政部門遵行的準則。

駐美代表處對此表示，正值共機跨越台海中線進行挑釁之際，美聯邦眾院聯袂提出友台議案及決議案，意義非凡，對美國國會長久以來支持深化台美關係，表達誠摯感謝。

美國跨黨派眾議員在26日提出「台灣保證法草案」，草案內容提到，深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，持續支持台灣參與國際社會；法案同時強調，無法容忍中國在台海侵略性行為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/