美參議員提「台灣保證法」 嚴德發最新回應出爐

2019-03-28 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國多位參議員日前共同提出「台灣保證法草案」，試圖更深化台美雙邊關係。對此國防部長嚴德發今早（28日）接受媒體訪問時表示感謝美方，台美雙方是親密戰略夥伴。

綜合媒體報導，在紀念《台灣關係法》40週年之際，美國民主黨與共和黨多位參議員於26日提出台灣保證法草案，草案內容提到要進一步深化台美雙邊安全、經濟與文化關係，支持台灣參與更多國際組織，同時法案也強調不容許中國在台海的侵略行為。

對此，國防部長嚴德發今早於立法院接受媒體訪問，首先對美方提出有利於台灣的法案表達感謝之意。他表示，台美雙方是親密的戰略夥伴。「台灣保證法草案」提到未來會加強台美單邊、雙邊或多邊軍事演習，以及幫助台灣有意義地參與更多國際組織，這都是對台灣很有利的部分。

嚴德發表示，任何軍事交流都要考量「符合國家戰略利益」、「對防衛戰力有所提升」、「共同維護區域和平」等3個條件。在這3個基礎上，非常樂見且感謝美方提出的軍事交流合作計畫。

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