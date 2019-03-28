美參議員提「台灣保證法案」 若通過台美將有這4大改變！

2019-03-28 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國多名參議員柯頓（Tom Cotton）、梅南德茲（Robert Menendez）、魯比歐（Marco Rubio）等人，日前共同提出「台灣保證法草案」，試圖更深化台美雙邊關係，支持台灣參與國際社會。對此，長期關注台美關係的臉書粉專「Taiwan Watch:美國國會台灣觀測站」也整理出該草案若通過，台美關係可能有的4大改變。

柯頓發布新聞稿表示，台灣是美國重要的民主夥伴，台灣保證法是為了加深彼此在雙邊安全、經濟、文化上的交流，並告訴中國，兩岸侵略行為無法被容忍。對此，「美國國會台灣觀測站」表示，這樣的法案在「台灣關係法」屆滿40週年之際提出，頗有替台灣明年2020總統大選鞏固台灣民眾對美國信心的意味。

「美國國會台灣觀測站」說，這次的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）是由3位共和黨、3位民主黨參議員所提出的，「是一個營造跨黨派支持的起手式」。並表示此案是屬於通過之後會有法律約束力的「法案」（bill），完整立法流程需要通過參眾兩院都通過，且最後由美國總統川普簽署才能生效，有相當高的門檻。

「美國國會台灣觀測站」並分析整理出，該草案若通過，台美關係可能有這4大改變。

1.軍事國防：台灣關係法中只說「提供防禦性武器給台灣人民」，但台灣保證法中則規定了美台軍售應常態化，並且將台灣納入雙邊和多邊軍事訓練演習，甚至要求高階將官駐台。

2. 商業投資：台灣關係法只一般性地說「維持及促進美國人民與台灣之人民間廣泛、密切及友好的商務、文化及其他各種關係」，但台灣保證法則要求美國貿易代表重啟因為美豬和美牛進口爭議而停擺的美台貿易投資框架協議（Trade and Investment Framework Agreement，TIFA），進而簽署美台自由貿易協議。

3.外交政治：台灣保證法要求美國總統檢討國務院行之多年的內規《對台關係方針》（Guidelines on Relations with Taiwan）以及相關文件，要求美國應「認知」（acknowledge）到台灣今日是由民主且有代表性的政府統治、有開放的社會、對人權的尊重及民主的價值。

4. 國際參與：台灣關係法刻意在台灣主權問題上維持模糊空間，僅強調美台非官方交流的本質。但台灣保證法要求美國應推動台灣「有意義」地參與聯合國、世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織等國際組織。

「美國國會台灣觀測站」強調，若有在關注美國這幾年來的台灣相關法案，其實可以從上面這些內容看到過去許多未通過台灣法案的影子，只是這次卯起來做成大禮包。「這樣的法案在《台灣關係法》屆滿40週年之際提出，非常具有意義」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/