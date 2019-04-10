賴神與館長直播談主權議題 中國國台辦開罵

2019-04-10 11:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕前行政院長賴清德昨晚與網紅「館長」陳之漢直播，談到台灣已是主權獨立國家，不需要宣佈獨立，中國國台辦今天就開罵！國台辦發言人馬曉光表示，「賴清德這番話完全是顛倒黑白。我們已經多次就他頑固堅持台獨立場，公然發表台獨言論進行過駁斥。如果他繼續以一己之私，玩台獨之火，是十分危險的」。

對館長針對統獨等議題犀利提問，賴清德昨晚強調，台灣已經是主權獨立國家，名字就叫中華民國，不需要再宣布獨立，國家存在的要件，土地、人民、主權，台灣通通都有。賴也說，講台獨，背後就是指台灣是主權獨立的國家，現在捍衛中華民國不是主張統一的人，而是主張獨立的人。

賴清德也說，「統一有兩種，就像斯斯有兩種」，兩蔣時代的統一是要反攻大陸，中華民國是存在的，但兩蔣的徒子徒孫現在是「被統一」，中華民國就沒有了。

他直播後受訪時也表示，是主張統一者會捍衛中華民國，還是主張台灣獨立論者可以捍衛中華民國，如果分清楚的話，就不難做出選擇。

賴清德說，日前習近平提出「習五點」已經否定國民黨的九二共識，隨後國民黨還提出簽和平協議，「但和平協議是簽假的」，如果簽和平協議有用，西藏就不會這麼慘，台灣不能做第二個香港或西藏。

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