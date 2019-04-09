同框直播館長批台灣立委最爛 賴清德抱屈：有很多認真的

2019-04-09 22:31

〔記者邱書昱／新北報導〕行政院前院長賴清德今天晚間與網紅「館長」陳之漢開直播。陳之漢談到立法委員在電視上都在打架，「在進步中國家台灣的最爛」，若藍綠合作在亞洲一定最強，賴清德替立委打抱不平說，很多都有認真做事，修法、基層服務只是媒體沒有報導，未來也會讓藍綠合作為國家努力。

賴清德說，政黨有藍綠，但是人民沒有藍綠，之前當過立委，可以看見有些人是作秀、衝突，但也有認真修法、基層服務，只是媒體沒有報導，導致社會大眾看了擔心，因此認為要讓藍綠合作，為國家努力。

陳之漢就以行政院長蘇貞昌近期和新北市長侯友宜，不分藍綠一起同框視察，認為這樣很好；賴清德也說，他當初任行政院長時也會帶團隊走訪每個縣市長，藍綠合作，解決國家問題。

另外，陳之漢也提到，他的店遭到統促黨人士上門抗議，痛批這種黑道行為卻利用政黨身分掩護，應該要提高警察執法公權力。

對此，賴清德表示，去年擔任行政院長時，有和立法院合作，修改《組織犯罪法》，不需要像以前認定組織犯罪必須牟利、犯罪事實，現在讓警察有空間打擊黑幫，維護社會安全。

賴清德也向陳之漢說，可以錄音、錄影蒐證，侯友宜也曾擔任過警政署長，解決這種事情沒有問題。

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