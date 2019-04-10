與館長神魔對談 賴︰民主、主權不能丟

2019-04-10

〔記者陳心瑜、邱書昱／新北報導〕爭取民進黨總統提名的前行政院長賴清德，昨晚接受網紅「館長」的直播專訪，賴清德被稱為「賴神」，「館長」陳之漢因此在臉書宣稱這是「神魔對談」。對於民進黨總統初選，賴強調，不管誰出線，「輸的人一定要支持贏的人」，目前人選還沒決定，「誰配誰都不好」，但會與蔡合作，民進黨不會分裂。

「館長」詢問賴清德為何選總統？賴清德說，輔選立委時，看到基層很強烈的焦慮感，若二○二○民進黨總統大選輸掉、立委席次減少，不但失去政權，還會失去國家民主、主權，「不少人勸我該承擔就承擔」。

被問到民進黨完全執政為何不敢宣布台獨？賴說，台灣已是主權獨立的國家，名字就叫中華民國，不用再宣布獨立；國家存在的要件，土地、人民、主權，台灣通通都有；在習近平提出「習五點」否定國民黨的九二共識後，藍營提出簽訂和平協定都是「簽假的」，如果和平協議有用，西藏就不會這麼慘。

對於特赦前總統陳水扁議題，賴表示，陳前總統應該要保外就醫，前總統馬英九也曾經考慮特赦，司法要好好改革，讓所有人接受公平審判，社會各界應該抱著「寬恕的心」看待扁案，才有助於和諧。關於執行死刑的爭議，賴清德認為，「法律存在就要按照法律走」。

陳之漢批評，軍、警、消防是危險職業，應該和文職退休的待遇不同，面對中共武統恐嚇，政府為何大幅削減軍隊經費和軍、警的退休福利？賴解釋，現在軍公教的基金快要破產，再不改革，軍公教人員以後都領不到，政府將省下來的錢放在基金裡，才能繼續運作，「現在領少，但未來可以繼續領。」

直播後，媒體詢問支持蔡或賴？陳之漢表示要看雙方對台灣主權的表述、政策才能決定，不管是國民黨或民進黨執政，台灣人都應該享有自由和主權。

蔡總統同時間與美國智庫視訊會議，賴否認隔空較勁，他澄清是巧合，未來盼多跟網友溝通，今也將和藝人郭子乾直播。

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