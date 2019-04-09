同台直播表態挺賴清德？ 館長：其實我過去討厭民進黨

2019-04-09 22:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今晚8時上網紅「館長」陳之漢的直播，館長犀利提問為何民進黨不台獨、扁特赦甚至賴清德擔任閣揆時「均資48K」等議題。媒體好奇館長支持蔡英文或是賴清德？館長則是語帶保留，表示要看雙方候選人對台灣主權的表述、政策才能決定。

館長更在直播中向賴清德說，直說過去很討厭民進黨，直到最近蔡英文總統硬回應習近平的習五點，才開始改觀。

媒體好奇，和賴清德聊了一個小時，究竟是挺賴或挺英？館長則表示，要到時候看雙方候選人對台灣主權的表述，不能只聽單方面，要聽統獨、聽政策，讓大家知道方向，直說不管是國民黨或民進黨執政，台灣人都應該享有自由和主權。

賴清德直播後受訪不忘稱讚館長，出身單親家庭但能有今天的成就，非常不容易，且不忘做公益照顧弱勢，捍衛對國家主權的悍衛，非常令人敬佩，因此和館長接洽直播事宜，很高興館長給他機會上他節目。

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