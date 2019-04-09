小英與華府智庫視訊：台美夥伴關係成為世界一股良善力量

2019-04-09 22:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統在台北時間今晚九點與美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」、「布魯金斯研究院」及「威爾遜國際學人中心」進行視訊連線，總統表示，中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，他們這麼做，不是因為今天是民進黨執政，也不是因為我們不承認九二共識。他們這麼做，是因為他們真心認為台灣人民沒有獨立參與全球事務的權利。

今晚視訊會議由美國前副國務卿阿米塔吉擔任引言人、「戰略暨國際研究中心」亞洲事務資深副會長暨日本講座主任葛林擔任主持人。總統在發表專題演講後，依序回應阿米塔吉、布魯金斯研究院「台灣講座」卜睿哲、「威爾遜學人中心」亞洲計畫主任鄧志強、「戰略暨國際研究中心」中國權力計畫主任葛來儀及葛林等人的提問。

總統說，再過幾小時就是四月十日了，四十年前的這一天，「台灣關係法」通過了，當時在美國和台灣的許多人士，對於台灣的未來不表樂觀，也不知道台灣未來能否與台海對岸不同。很少人預料到，「台灣關係法」起草人的先見之明及情誼，使得雙方最終在共享的價值基礎上，再次深化台美關係。也很少人預料到，台美夥伴關係體現前所未有的穩固，並成為世界上一股良善的力量。

蔡總統說，回顧過去四十年的歷史，台灣挺過了歷史的挑戰，不但沒有被打倒，反而成為堅韌之島。我們努力不懈為這個區域和全球打造一個更美好的未來。

談到台海政策，蔡總統，強化國軍戰力就成為施政重點之一。我們已經連續兩年增加國防預算。預算將用在加強國防策略、技術與軍力。這並不是要引發衝突，而是要恪遵「台灣關係法」精神，確保台海永久和平。如果我們沒有能力遏止脅迫和侵略，就無法獲致和平。

總統說，上個月，台灣和美國宣布成立「印太民主治理諮商」平台，幫助我們和理念相近的國家合作推動良善治理與人權。

總統強調，中國正在大肆否決台灣人民國際參與的機會，所以我們非常感謝美國和其他理念相近的國家持續支持我們在國際社會的努力。也看到美國致力維護我邦交，並遏止中國在那些國家的影響力。另外每半年一次的國際組織諮詢會議中，我們也看到越來越多理念相近的國家支持臺灣參與聯合國專門機構，以確保台灣在國際社會的貢獻獲得肯定。

談及台美經貿關係，總統表示亟盼與美國洽簽雙邊貿易協定，我們可以共同打造一個以價值及理念為基礎的協定，成為印太地區其他國家的典範。透過「台灣關係法」建立一個能夠保障我們共同利益的關係，並提供一個捍衛共享價值的架構。在世界局勢日益複雜、充滿挑戰的時刻，這比以往更加重要。

總統強調，民主的進展不會是從天而降。此時此刻，世界各地的反自由民主勢力越來越激進。我們以自由與個人自由作為進步的指標，而他們卻在海內外散布恐懼和施加控制。面對今日這些傳統以及非傳統的挑戰，更有必要共同回應。台灣已準備好、很樂意、也有能力盡一己之力，達成我們共享的願景。

小英臉書及直播影片

總統與華府三智庫 視訊會議─口譯（中文）

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