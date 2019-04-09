蘇起與韓國瑜今師生會 沒提九二共識

2019-04-09 17:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕前國安會秘書長蘇起創造「九二共識」用詞，今下午與「台北論壇」學者到高雄拜訪自己的學生、高雄市長韓國瑜，與會學者還包括前駐美代表程建人，蘇、韓兩師生與學者闢室會談近一小時，但沒提及九二共識。

身兼「台北論壇」董事長的蘇起說，昨天、今天與「台北論壇」學者到高雄參訪，昨天已開了整天會，今天就陪大家到高雄旅遊，當然也要拜會一下高雄「土地公」（市長）。

蘇起表示，當初指導韓國瑜寫論文時，就覺得這年輕人不怕苦不怕難，願意接受挑戰，現在看到他有這樣成就，覺得很高興。

蘇起指出，國民黨以前是反共，而台灣現在有部分人反共也反中，但台灣除親美，「也不能跟大陸變得像仇人一樣」。

針對韓國瑜訪中引發議論，蘇起覺得是被刻意炒作、沒那麼嚴重，地方政府基本上是去交朋友，不像中央政府那麼敏感，他一直認為地方政府間的往來，可以寬鬆一點；蘇起同時為愛徒說話，直言韓國瑜寫論文時（從中共對台統戰策略看兩岸談判）的立場與現在都一樣，並沒有矛盾。

對於今天會談，程建人指出，並沒有聊到敏感話題，主要是聽韓國瑜說說出國訪問況；媒體追問韓國瑜近三個月表現，程建人說大家有目共睹，他覺得表現不錯。

韓國瑜則透露，台北論壇基金會將來有機會在台北、高雄都能開會，各方人才與俊彥一起討論國家安全、兩岸問題等，作為高雄智庫；他也告訴學者專家，這次去美國是以高雄市長身分，超越地方行政層級的太多事務，並不是他要跟美國人及美國朋友報告的，而學者們都能夠了解，且覺得有道理。

韓國瑜指出，他與學者們想法一樣，出訪就是多交朋友心胸打開，這趟出去就是推銷高雄、介紹高雄，並爭取更多企業投資；至於會談中有無提到九二共識，韓國瑜斬釘截鐵的說，沒有。

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